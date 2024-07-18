В России горел завод, производящий САУ "Мста-С" и "Тюльпан" – видео, фото

В российском Екатеринбурге произошел пожар на территории завода Уралтрансмаш, который выпускает военную технику. Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы.

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"Похоже, горит на территории Уралтрансмаша", – сообщил читатель екатеринбургского ресурса E1.ru и прислал видео пожара.

Собеседник E1.ru сказал, что на территории завода горит якобы кровля пустого цеха, там велись сварочные работы. Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в цехе людей не было.

Он также сообщил, что площадь пожара начала расти и впоследствии огнем было охвачено 420 кв. метров.

Позже в пресс-службе Уралтрансмаша сообщили, что пожар уже ликвидирован, а возгорание якобы произошло при проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений.

В Уралтрансмаше утверждают, что площадь пожара составляла менее 200 квадратных метров.

СПРАВКА. Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) – российский (ранее советский) завод, выпускающий военную технику, а также трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Это единственное предприятие в России, производящее самоходные артиллерийские установки. В частности, это "Мста-С" и "Тюльпан". С 2023-го завод находится под санкциями Украины, США и Евросоюза.

В ночь на 2 марта в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода. Тогда в ГУР сказали, что это сделали "неравнодушные граждане".

1 апреля в РФ уже горел военный завод Уралмаш в Екатеринбурге. Тогда оккупанты говорили, что на предприятии обрушилась кровля в одном из цехов.

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