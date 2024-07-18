У Росії палав завод, який виробляє САУ "Мста-С" і "Тюльпан" – відео, фото

У російському Єкатеринбурзі сталася пожежа на території заводу Уралтрансмаш, який випускає військову техніку. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ресурси.

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"Схоже, горить на території Уралтрансмашу", – повідомив читач єкатеринбурзького ресурсу E1.ru і надіслав відео пожежі.

Співрозмовник E1.ru сказав, що на території заводу горить нібито покрівля порожнього цеху, там велися зварювальні роботи. Троє працівників евакуювалися самостійно, більше в цеху людей не було.

Він також повідомив, що площа пожежі почала зростати й згодом вогнем було охоплено 420 кв. метрів.

Пізніше у пресслужбі Уралтрансмашу повідомили, що пожежу вже ліквідували, а спалах нібито стався під час проведення демонтажних робіт на території старих складських приміщень.

В Уралтрансмаші стверджують, що площа пожежі становила менш як 200 квадратних метрів.

ДОВІДКА. Уральський завод транспортного машинобудування (Уралтрансмаш) – російський (раніше радянський) завод, що випускає військову техніку, а також трамвайні вагони, верстати-качалки, залізничну продукцію. Це єдине підприємство у Росії, що виробляє самохідні артилерійські установки. Зокрема, це "Мста-С" та "Тюльпан". З 2023-го завод перебуває під санкціями України, США та Євросоюзу.

У ніч проти 2 березня в Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи. Тоді в ГУР сказали, що це зробили "небайдужі громадяни".

1 квітня у РФ вже горів військовий завод Уралмаш у Єкатеринбурзі. Тоді окупанти казали, що на підприємстві завалилася покрівля в одному із цехів.

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