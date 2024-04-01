Російські пропагандистські ресурси ширять відео й повідомляють про буцімто пожежу на військовому заводі Уралмаш у Єкатеринбурзі. На самому підприємстві загарбників це заперечують й кажуть, що будівля їм не належить. У Головному управлінні розвідки повідомили LIGA.net, що уточнюють цю інформацію.

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На відео з різних точок видно великий стовп чорного диму.

Пропагандисти Mash стверджують, що пожежа на Уралмашзаводі збільшувалася, і станом на 13:00 за Києвом досягла 4000 квадратних метрів.

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Окупанти заявляють, що на підприємстві обрушилася покрівля в одному із цехів, а до ліквідації залучено 52 особи та 17 одиниць техніки.

Пресслужба Уралмашу у коментарі пропагандистам стверджує, що цей об'єкт не належить підприємству й "стоїть далеко" від його виробничих об'єктів.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив у коментарі LIGA.net, що наразі ці дані уточнюються.

За даними окупантів, розмір Уралмашу становить 4 км у довжину та 1,5 км у ширину — тобто 6 км квадратних. Ось підприємство на мапі:

2 березня пропагандисти РФ повідомили, що у російському Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три військові заводи.

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