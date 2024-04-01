Российские пропагандистские ресурсы распространяют видео и сообщают о якобы пожаре на военном заводе Уралмаш в Екатеринбурге. На самом предприятии захватчиков это отрицают и говорят, что здание к ним не относится. В Главном управлении разведки сообщили LIGA.net, что уточняют эту информацию.

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На видео с разных точек виден большой столб черного дыма.

Пропагандисты Mash утверждают, что пожар на Уралмашзаводе увеличивался, и по состоянию на 13:00 по Киеву достиг 4000 квадратных метров.

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Оккупанты заявляют, что на предприятии обрушилась кровля в одном из цехов, а к ликвидации привлечены 52 человека и 17 единиц техники.

Пресс-служба Уралмаша в комментарии пропагандистам утверждает, что этот объект не принадлежит предприятию и находится далеко от его производственных объектов.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эти данные уточняются.

По данным оккупантов, размер Уралмаша составляет 4 км в длину и 1,5 км в ширину – то есть 6 км квадратных. Вот предприятие на карте:

2 марта пропагандисты РФ сообщили, что в российском Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три военных завода.

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