Уралмаш. Россияне заявляют о пожаре на заводе – там отрицают, ГУР уточняет данные: видео
Российские пропагандистские ресурсы распространяют видео и сообщают о якобы пожаре на военном заводе Уралмаш в Екатеринбурге. На самом предприятии захватчиков это отрицают и говорят, что здание к ним не относится. В Главном управлении разведки сообщили LIGA.net, что уточняют эту информацию.
На видео с разных точек виден большой столб черного дыма.
Пропагандисты Mash утверждают, что пожар на Уралмашзаводе увеличивался, и по состоянию на 13:00 по Киеву достиг 4000 квадратных метров.
Смотрите также: Российский поп "освятил" на Уралвагонзаводе новые танки Т-90 на убийство украинцев – видео
Оккупанты заявляют, что на предприятии обрушилась кровля в одном из цехов, а к ликвидации привлечены 52 человека и 17 единиц техники.
Пресс-служба Уралмаша в комментарии пропагандистам утверждает, что этот объект не принадлежит предприятию и находится далеко от его производственных объектов.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эти данные уточняются.
По данным оккупантов, размер Уралмаша составляет 4 км в длину и 1,5 км в ширину – то есть 6 км квадратных. Вот предприятие на карте:
- 2 марта пропагандисты РФ сообщили, что в российском Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три военных завода.
Читайте также: Дроны СБУ атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России