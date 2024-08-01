У російському Омську сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі – відео

Омський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

1 серпня у російському місті Омськ виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси. Відповідні відео з’явилися в місцевих пабліках.

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Пропагандистський Telegram-канал 112 написав, що спалахнула установка АВТ-10, призначена для первинного перероблювання нафти та отримання бензину, гасу, дизельного пального та мазуту. Площа пожежі нібито становить 300 квадратних метрів.

У російському Міністерстві надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про пожежу. Там додали, що нібито горить лафетна установка.

Згодом пресслужба Омського нафтопереробного заводу повідомила, що пожежу нібито ліквідовано, травмованих немає. Там зазначили, що підприємство "працює у штатному режимі".

Уранці 30 липня росіяни скаржилися на ракетну атаку в Курській області. Генштаб пізніше підтвердив, що Сили оборони успішно уразили нафтобазу.

Того ж дня у Росії сталася пожежа на території оборонного заводу "Науково-виробниче об'єднання автоматики" в Єкатеринбурзі.

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