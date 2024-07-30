У російському Єкатеринбурзі палає оборонний завод "НВО Автоматики" – фото, відео

На заводі виробляють радіоелектронне обладнання та системи управління для російських окупантів

Фото: пропагандистський ресурс РФ

У Росії сталася велика пожежа на території оборонного заводу "Науково-виробниче об'єднання автоматики" в Єкатеринбурзі. Про це повідомляють російські пропагандисти й публікують фото та відео.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Пресслужба МНС РФ повідомила, що пожежа охопила покрівлю будівлі в Єкатеринбурзі на площі 800 кв. метрів.

Пропагандисти ТАСС пишуть, що частковий обвал даху стався через пожежу в одному з цехів на території НУО автоматики.

Пізніше, за даними E1.RU, площа обвалення покрівлі збільшилася і становила 500 кв. метрів.

За даними місцевих пропагандистів, палає цех із хімпродукцією, де проводилися зварювальні роботи.

ДОВІДКА. АТ "Науково-виробниче об'єднання автоматики імені академіка Н. А. Семихатова" (НВО автоматики) – російське підприємство з розробки й виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки й інших галузей промисловості. Входить до держкорпорації "Роскосмос".



З 12 червня 2024 року підприємство потрапило під санкції США проти сектора оборонної промисловості РФ як виробник і постачальник систем управління та радіоелектронного обладнання російським окупантам.

Фото: пропагандистський ресурс ТАСС

Фото: російські пропагандисти

Фото: російські пропагандисти