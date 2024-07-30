У російському Єкатеринбурзі палає оборонний завод "НВО Автоматики" – фото, відео
У Росії сталася велика пожежа на території оборонного заводу "Науково-виробниче об'єднання автоматики" в Єкатеринбурзі. Про це повідомляють російські пропагандисти й публікують фото та відео.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Пресслужба МНС РФ повідомила, що пожежа охопила покрівлю будівлі в Єкатеринбурзі на площі 800 кв. метрів.
Пропагандисти ТАСС пишуть, що частковий обвал даху стався через пожежу в одному з цехів на території НУО автоматики.
Пізніше, за даними E1.RU, площа обвалення покрівлі збільшилася і становила 500 кв. метрів.
За даними місцевих пропагандистів, палає цех із хімпродукцією, де проводилися зварювальні роботи.
ДОВІДКА. АТ "Науково-виробниче об'єднання автоматики імені академіка Н. А. Семихатова" (НВО автоматики) – російське підприємство з розробки й виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки й інших галузей промисловості. Входить до держкорпорації "Роскосмос".
З 12 червня 2024 року підприємство потрапило під санкції США проти сектора оборонної промисловості РФ як виробник і постачальник систем управління та радіоелектронного обладнання російським окупантам.
З 12 червня 2024 року підприємство потрапило під санкції США проти сектора оборонної промисловості РФ як виробник і постачальник систем управління та радіоелектронного обладнання російським окупантам.
- У ніч проти 27 липня в Росії лунали вибухи в Рязанській області, місцеві жителі повідомляли про роботу російської ППО в районі НПЗ і біля військового аеродрому "Дягілєво".
- Того ж дня стало відомо, що в результаті удару розвідки було атаковано військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.
- Уранці 30 липня росіяни скаржилися на ракетну атаку в Курській області. Генштаб пізніше підтвердив, що Сили оборони успішно уразили нафтобазу.