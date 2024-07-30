В российском Екатеринбурге полыхает оборонный завод "НПО Автоматики" – фото, видео

На заводе производят радиоэлектронное оборудование и системы управления для российских оккупантов

Фото: пропагандистский ресурс РФ

В России произошел крупный пожар на территории оборонного завода "Научно-производственное объединение автоматики" в Екатеринбурге. Об этом сообщают российские пропагандисты и публикуют фото и видео.

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Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пожар охватил кровлю здания в Екатеринбурге на площади 800 кв. метров.

Пропагандисты ТАСС пишут, что частичное обрушение крыши произошло из-за пожара в одном из цехов на территории НПО автоматики.

Позднее, по данным E1.RU, площадь обрушения кровли увеличилась и составила 500 кв. метров.

По данным местных пропагандистов, горит цех с химпродукцией, где проводились сварочные работы.

СПРАВКА. АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова" (НПО автоматики) – российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию "Роскосмос".



С 12 июня 2024 года предприятие попало под санкции США против сектора оборонной промышленности РФ как производитель и поставщик систем управления и радиоэлектронного оборудования российским оккупантам.

Фото: пропагандистский ресурс ТАСС

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты