В российском Екатеринбурге полыхает оборонный завод "НПО Автоматики" – фото, видео
В России произошел крупный пожар на территории оборонного завода "Научно-производственное объединение автоматики" в Екатеринбурге. Об этом сообщают российские пропагандисты и публикуют фото и видео.
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Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пожар охватил кровлю здания в Екатеринбурге на площади 800 кв. метров.
Пропагандисты ТАСС пишут, что частичное обрушение крыши произошло из-за пожара в одном из цехов на территории НПО автоматики.
Позднее, по данным E1.RU, площадь обрушения кровли увеличилась и составила 500 кв. метров.
По данным местных пропагандистов, горит цех с химпродукцией, где проводились сварочные работы.
СПРАВКА. АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова" (НПО автоматики) – российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию "Роскосмос".
С 12 июня 2024 года предприятие попало под санкции США против сектора оборонной промышленности РФ как производитель и поставщик систем управления и радиоэлектронного оборудования российским оккупантам.
С 12 июня 2024 года предприятие попало под санкции США против сектора оборонной промышленности РФ как производитель и поставщик систем управления и радиоэлектронного оборудования российским оккупантам.
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