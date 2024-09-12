У російському Омську сталася пожежа на заводі, який виготовляє "Солнцепьоки" – відео

Підприємство перебуває під санкціями ЄС, України, США, Канади та інших держав

Пожежа на заводі (Фото: ресурс окупантів)

У четвер, 12 вересня, в російському місті Омськ виникла пожежа на заводі транспортного машинобудування, який виготовляє військову техніку, й, зокрема, важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Про це повідомили губернатор Омської області Віталій Хоценко та пресслужба оборонного підприємства окупантів.

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Хоценко написав, що на заводі "Омськтрансмаш" сталася пожежа. Зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. За його словами, травмованих унаслідок пожежі нібито немає.

Підприємство уточнило, що на виробничому процесі цей інцидент нібито не позначився.

О 14:59 за місцевим часом рятувальники заявили, що пожежу локалізували, а о 15:22 повідомили про ліквідацію відкритого горіння.

Відео задимлення, яке виникло унаслідок пожежі, розповсюджуються в місцевих Telegram-каналах.

У квітні 2022 року Європейський Союз запровадив проти підприємства санкції за постачання російським військовим систем "Солнцепьок", які окупанти застосовують у війні проти України. Згодом його внесли до санкційних списків Україна, Швейцарія, США, Японія та Канада.

30 липня у Росії сталася пожежа на території оборонного заводу "Науково-виробниче об'єднання автоматики" в Єкатеринбурзі.

1 серпня в Омську виникла масштабна пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

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