В колонии Волгоградской области заключенные взяли заложников: есть убитый и раненые

Исправительная колония РФ (Фото: ресурсы пропагандистов)

Российские пропагандисты утверждают, что в колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, известно об одном убитом сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По информации пропагандистских медиа Кремля, ссылающихся на оперативные службы, в нападении принимали участие по меньшей мере трое заключенных.

По данным россиян, в заложниках оказались четыре человека. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Российские Telegram-каналы со ссылкой на источники среди силовиков страны-агрессора также сообщают о трех погибших и по меньшей мере двух раненых — одном сотруднике ФСИН и одном заключенном.

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По предварительным данным, в заложники попали начальник исправительной колонии Андрей Девятов и его заместитель. Враг пишет, что Девятову якобы удалось скрыться, но он был ранен и находится в реанимации.

В настоящее время силовики сообщают, что пытаются освободить заложников. Российские ресурсы параллельно публикуют фото и видео из колонии: на кадрах видны раненые и кровь.

Медиа Кремля утверждают, что заключенные требуют вертолет с пилотом, два миллиона долларов, и воздушный коридор на юго-восток потребовали радикалы, чтобы покинуть страну – тогда обещают отпустить заложников.

22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой – оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

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