У колонії Волгоградської області ув'язнені взяли заручників: є вбитий та поранені

Виправна колонія РФ (Фото: ресурси пропагандистів)

Російські пропагандисти стверджують, що у колонії №19 у Волгоградській області ув'язнені захопили заручників, відомо про одного вбитого співробітника Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

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Захоплення заручників сталося під час засідання дисциплінарної комісії. За інформацією пропагандистських медіа Кремля, які посилаються на оперативні служби, у нападі брали участь щонайменше троє ув’язнених.

За даними росіян, у заручниках опинилися четверо осіб. ФСВП підтвердила загибель одного співробітника. Російські Telegram-канали з посиланням на джерела серед силовиків країни-агресора також повідомляють про трьох загиблих і щонайменше двох поранених — одного співробітника ФСВП та одного ув’язненого.

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За попередніми даними, у заручники потрапили начальник виправної колонії Андрій Дєвятов і його заступник. Ворог пише, що Дєвятову нібито вдалося втекти, але він був поранений і перебуває в реанімації.

Наразі силовики повідомляють, що намагаються звільнити заручників. Російські ресурси паралельно публікують фото та відео з колонії: на кадрах видно поранених і кров.

Медіа Кремля стверджують, що ув'язнені вимагають гелікоптер із пілотом, два мільйони доларів, і повітряний коридор на південний схід зажадали радикали, щоб покинути країну – тоді обіцяють відпустити заручників.

22 березня 2024 року у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Попри те що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої — виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

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