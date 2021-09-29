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В российской тюремной больнице избили крымского татарина после микроинсульта – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 13:31
В российской тюремной больнице избили крымского татарина после микроинсульта – омбудсмен - Фото
Сервет Газиев (Фото - Крымская солидарность)

В российской тюремной больнице украинского политзаключенного, перенесшего микроинсульт, повалили на пол, избили, скрутили и сбрили ему бороду. Об этом сообщают организация Крымская солидарность и омбудсмен Людмила Денисова.

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Адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что схваченный россиянами 61-летний крымский татарин Сервет Газиев на фоне ухудшения самочувствия после микроинсульта находился в туберкулезной больнице. В день выписки мужчину повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду. После побоев, по словам адвоката, у Газиева немеет рука.

Правозащитники пытались попасть в СИЗО, куда Газиев был перемещён 25 сентября, но безуспешно.

По словам адвоката, Газиев страдал от обострения хронических заболеваний в следственном изоляторе, но не получал надлежащую медицинскую помощь. Во время судебных заседаний ему минимум пять раз вызывали скорую.

В июне начальник медсанчасти СИЗО назначил Газиеву препараты от давления, антибиотик и витамины. Через несколько недель у политзаключенного случился микроинсульт, у него парализовало правую часть лица, и только 2 сентября его отправили в тюремную больницу.

СПРАВКА. Сервет Газиев проходит как подозреваемый по делу второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир. Большая часть группы была задержана при массовых обысках в Крыму в марте 2019-го. Позже к 23 схваченным крымским татарам прибавилось еще два человека. Им приписывают причастность к исламской политической партии Хизб ут-Тахрир, признанной в РФ террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира, в том числе в Украине. К материалам дела приобщили аудиозаписи, на которых зафиксировано, что политзаключенные дискутировали на религиозные и политические темы. По словам правозащитников, это единственное "доказательство" так называемого преступления "террористического характера".

Омбудсмен Людмила Денисова назвала действия россиян позорным поступком, пытками и нечеловеческим отношением, заявив о нарушении Конвенции о защите прав и свобод человека.

В российской тюремной больнице избили крымского татарина после микроинсульта – омбудсмен
  • По данным Министерства иностранных дел, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.
  • Президент Владимир Зеленский передал списки украинских пленных и пропавших без вести президенту США Джо Байдену во время визита в Вашингтон 1 сентября.

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Оксана Житнюк
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Крым крымские татары политзаключенный Хизб ут-Тахрир Сервет Газиев
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