В российской тюремной больнице избили крымского татарина после микроинсульта – омбудсмен
В российской тюремной больнице украинского политзаключенного, перенесшего микроинсульт, повалили на пол, избили, скрутили и сбрили ему бороду. Об этом сообщают организация Крымская солидарность и омбудсмен Людмила Денисова.
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Адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что схваченный россиянами 61-летний крымский татарин Сервет Газиев на фоне ухудшения самочувствия после микроинсульта находился в туберкулезной больнице. В день выписки мужчину повалили на пол, скрутили ему руки, били по спине и побрили бороду. После побоев, по словам адвоката, у Газиева немеет рука.
Правозащитники пытались попасть в СИЗО, куда Газиев был перемещён 25 сентября, но безуспешно.
По словам адвоката, Газиев страдал от обострения хронических заболеваний в следственном изоляторе, но не получал надлежащую медицинскую помощь. Во время судебных заседаний ему минимум пять раз вызывали скорую.
В июне начальник медсанчасти СИЗО назначил Газиеву препараты от давления, антибиотик и витамины. Через несколько недель у политзаключенного случился микроинсульт, у него парализовало правую часть лица, и только 2 сентября его отправили в тюремную больницу.
Омбудсмен Людмила Денисова назвала действия россиян позорным поступком, пытками и нечеловеческим отношением, заявив о нарушении Конвенции о защите прав и свобод человека.
- По данным Министерства иностранных дел, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.
- Президент Владимир Зеленский передал списки украинских пленных и пропавших без вести президенту США Джо Байдену во время визита в Вашингтон 1 сентября.
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