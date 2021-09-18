Оккупанты в Крыму ужесточили "обвинение" политзаключенному Ахтемову

Оккупанты в Крыму ужесточили "обвинение" одному из фигурантов дела Наримана Джелялова Асану Ахтемову. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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"Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, следствие ФСБ ужесточило обвинение", – сказано в сообщении.

К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц. Санкция по данным статьям – от 12 до 20 и от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщил Полозов.

"Показания были выбиты бесчеловечными пытками", – отметил адвокат.

Вадим Ребрина

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