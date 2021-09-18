Оккупанты в Крыму ужесточили "обвинение" политзаключенному Ахтемову
18.09.2021, 23:46
Асан Ахтемов и Нариман Джелялов (фото - Emine Dzeppar, Facebook)
Оккупанты в Крыму ужесточили "обвинение" одному из фигурантов дела Наримана Джелялова Асану Ахтемову. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
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"Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, следствие ФСБ ужесточило обвинение", – сказано в сообщении.
К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц. Санкция по данным статьям – от 12 до 20 и от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщил Полозов.
"Показания были выбиты бесчеловечными пытками", – отметил адвокат.
- В Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, были схвачены в том числе братья Ахтемовы и Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их"паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
- Президент Владимир Зеленский и МИД заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
- По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову и Ахтемовым "диверсию", их могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
- Асан Ахтемов – родственник заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой.
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