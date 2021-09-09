Среди схваченных оккупантами крымских татар – родственник зама Кулебы

Асан Ахтемов, которого российские оккупанты схватили в Крыму, является родственником заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Об этом сообщила Джапарова в Facebook.

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Джапарова написала, что Ахтемов – муж ее троюродной сестры, женился на ней за год до оккупации Крыма.

Около полуночи 3 сентября в их дома ворвались люди в масках и бронежилетах без опознавательных знаков, они забрали Асана и отобрали все телефоны, пишет замглавы МИД. По ее словам, жена даже ничего не успела сказать Ахтемову.

Джапарова пишет, что оккупанты по сфабрикованным обвинениям "делают диверсантов-исполнителей" из Асана Ахтемова и его брата Азиза – им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По словам замглавы МИД, братья Ахтемовы подвергались страшным физическим и психологическим пыткам, давлению.

"Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан – из них выбивали "признания". Признания в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" под политическим заказом Кремля выставить Наримана Джелялова (замглавы Меджлиса, – ред.) как организатора "диверсий"", – пишет Джапарова.

По ее словам, родственники видели Ахтемова, когда его заводили в зал фейкового "суда" оккупантов. Они говорят, что тот выглядел очень плохо, однако "госадвокат" утверждает, что Ахтемов "чувствует себя хорошо, только жалуется на тошноту и боль в животе".

Джапарова считает последние рейды против крымских татар репрессиями и местью за саммит Крымской платформы.

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Марк Сировой

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