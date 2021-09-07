Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию надо остановить
Россия целенаправленно преследует крымских татар во временно оккупированном Крыму, с такого начинались геноциды, Кремль надо остановить. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обсуждая недавние рейды российских оккупантов против крымских татар.
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По словам главы МИД, Россия в Крыму сознательно и публично преследует конкретную этническую группу – крымских татар.
"Это системное преследование, направленное против людей, единственная вина которых – что они являются крымскими татарами. В принципе с этого начинались геноциды. То есть сначала ты прессуешь какую-то группу, а потом начинаешь убивать людей. Россию надо останавливать", – заявил Кулеба.
По его словам, у Украины сейчас ограниченный инструментарий для решения этого вопроса, поскольку она не присутствует в Крыму.
Однако, говорит Кулеба, есть другой мощный инструмент – коалиция стран, которые могут разными способами давить на Россию.
Он отметил, что на захват оккупантами замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар была "очень мощная реакция" – много стран выразили поддержку.
"Мы будем работать с ними (странами, – ред.) через разные каналы, чтобы освободить этих людей. Потому что мы понимаем, что единственная причина задержания Наримана – это его участие в Крымской платформе. Это месть, банальная циничная месть России", – добавил глава МИД.
- В конце прошлой недели в Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, был схвачен и Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их"паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
- Президент Владимир Зеленский и МИД, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
- По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову "диверсию" и могут бросить его в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Сейчас они решили взять его под стражу на два месяца.
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