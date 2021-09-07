Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию надо остановить

Россия целенаправленно преследует крымских татар во временно оккупированном Крыму, с такого начинались геноциды, Кремль надо остановить. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обсуждая недавние рейды российских оккупантов против крымских татар.

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По словам главы МИД, Россия в Крыму сознательно и публично преследует конкретную этническую группу – крымских татар.

"Это системное преследование, направленное против людей, единственная вина которых – что они являются крымскими татарами. В принципе с этого начинались геноциды. То есть сначала ты прессуешь какую-то группу, а потом начинаешь убивать людей. Россию надо останавливать", – заявил Кулеба.

По его словам, у Украины сейчас ограниченный инструментарий для решения этого вопроса, поскольку она не присутствует в Крыму.

Однако, говорит Кулеба, есть другой мощный инструмент – коалиция стран, которые могут разными способами давить на Россию.

Он отметил, что на захват оккупантами замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар была "очень мощная реакция" – много стран выразили поддержку.

"Мы будем работать с ними (странами, – ред.) через разные каналы, чтобы освободить этих людей. Потому что мы понимаем, что единственная причина задержания Наримана – это его участие в Крымской платформе. Это месть, банальная циничная месть России", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой

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