UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию надо остановить

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 12:10
Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию надо остановить - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Россия целенаправленно преследует крымских татар во временно оккупированном Крыму, с такого начинались геноциды, Кремль надо остановить. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, обсуждая недавние рейды российских оккупантов против крымских татар.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы МИД, Россия в Крыму сознательно и публично преследует конкретную этническую группу – крымских татар.

"Это системное преследование, направленное против людей, единственная вина которых – что они являются крымскими татарами. В принципе с этого начинались геноциды. То есть сначала ты прессуешь какую-то группу, а потом начинаешь убивать людей. Россию надо останавливать", – заявил Кулеба.

По его словам, у Украины сейчас ограниченный инструментарий для решения этого вопроса, поскольку она не присутствует в Крыму.

Однако, говорит Кулеба, есть другой мощный инструмент – коалиция стран, которые могут разными способами давить на Россию.

Он отметил, что на захват оккупантами замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар была "очень мощная реакция" – много стран выразили поддержку.

"Мы будем работать с ними (странами, – ред.) через разные каналы, чтобы освободить этих людей. Потому что мы понимаем, что единственная причина задержания Наримана – это его участие в Крымской платформе. Это месть, банальная циничная месть России", – добавил глава МИД.

Читайте также: "С мешком на голове". Как Россия мстит за Крымскую платформу: ФСБ похищает крымских татар

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Нариман Джелялов Крым крымские татары геноцид меджлис дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 