В рождественскую ночь самолеты РФ заметили возле границ Польши и Британии: что известно

НАТО в обоих случаях было вынуждено поднять свои истребители для обеспечения безопасности

Самолет Ту-95МС (Иллюстративное фото: wikipedia)

Вблизи границы Польши был замечен и перехвачен российский разведывательный самолет. В Великобритании также сообщили, что ядерные бомбардировщики РФ около семи часов провели в воздушном пространстве вблизи границы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром 25 декабря над международными водами Балтийского моря истребители перехватили, визуально идентифицировали и вывели из зоны своей ответственности российский разведывательный самолет.

А в течение ночи были замечены объекты, которые входили в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Скорее всего, это были контрабандные воздушные шары. В целях безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что рождественская ночь была напряженной.

"Все провокации как на Балтийском море, так и на границе с Беларусью были полностью под контролем. Я благодарю почти 20 000 наших солдат, которые обеспечивают нашу безопасность во время праздников — и, как видите, они делают это с необычайной эффективностью", – отметил он.

Как сообщает Mirror, НАТО поднял в воздух истребители для перехвата стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России, которые Кремль направил к границам Великобритании во время рождественских праздников. В Минобороны РФ заявили, что их истребители летали якобы над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей больше семи часов.

Эти российские ракетоносцы, по кодификации НАТО "Медведи", выполняли полеты в сопровождении истребителей Су-33.