У різдвяну ніч літаки РФ помітили біля кордонів Польщі та Британії: що відомо

НАТО в обох випадках було змушене підняти свої винищувачі для забезпечення безпеки

Літак Ту-95МС (Ілюстративне фото: wikipedia)

Поблизу кордону Польщі був помічений і перехоплений російський розвідувальний літак. У Великій Британії також повідомили, що ядерні бомбардувальники РФ близько семи годин провели в повітряному просторі поблизу кордону.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що вранці 25 грудня над міжнародними водами Балтійського моря винищувачі перехопили, візуально ідентифікували та вивели із зони своєї відповідальності російський розвідувальний літак.

А протягом ночі були помічені об'єкти, які входили в польський повітряний простір з боку Білорусі. Найімовірніше, це були контрабандні повітряні кулі. З метою безпеки частина повітряного простору над Підляським воєводством була тимчасово закрита для цивільного руху.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що різдвяна ніч була напруженою.

"Усі провокації як на Балтійському морі, так і на кордоні з Білоруссю були повністю під контролем. Я дякую майже 20 000 наших солдатів, які забезпечують нашу безпеку під час свят – і, як бачите, вони роблять це з надзвичайною ефективністю", – зазначив він.

Як повідомляє Mirror, НАТО підняло у повітря винищувачі для перехоплення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Росії, які Кремль спрямував до кордонів Великої Британії під час різдвяних свят. У Міноборони РФ заявили, що їхні винищувачі літали нібито над нейтральними водами Баренцового і Норвезького морів понад сім годин.

Ці російські ракетоносці, за кодифікацією НАТО "Ведмеді", виконували польоти в супроводі винищувачів Су-33.