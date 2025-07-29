В МВД Румынии заявили, что ролики созданы с помощью искусственного интеллекта и не соответствуют действительности

Министерство внутренних дел Румынии предупредило о фейковых видео, в которых якобы премьер-министр Илие Боложан объявляет о "вступлении страны в войну с сентября 2025 года". Об этом сообщает МВД Румынии в Facebook.

В ведомстве заявили, что ролики созданы с помощью искусственного интеллекта и не соответствуют действительности.

"Эти клипы – фейковые и являются частью кампании по намеренному манипулированию общественным мнением. Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну", – говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что эти видео являются частью кампании по манипулированию общественным мнением, которая "подрывает доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".