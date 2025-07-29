В Румынии распространяют фейковые видео с премьером о "вступлении в войну с сентября"
Министерство внутренних дел Румынии предупредило о фейковых видео, в которых якобы премьер-министр Илие Боложан объявляет о "вступлении страны в войну с сентября 2025 года". Об этом сообщает МВД Румынии в Facebook.
В ведомстве заявили, что ролики созданы с помощью искусственного интеллекта и не соответствуют действительности.
"Эти клипы – фейковые и являются частью кампании по намеренному манипулированию общественным мнением. Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну", – говорится в сообщении.
Также в МВД отметили, что эти видео являются частью кампании по манипулированию общественным мнением, которая "подрывает доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".
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