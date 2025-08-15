В Рязанской области России произошел взрыв на пороховом заводе "Эластик" – видео

Российский спасатель (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

На территории порохового завода "Эластик" в Рязанской области России произошел взрыв – есть погибшие и раненые. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

По данным пропагандистского Mash, взрыв произошел около 10:00 на предприятии в поселке Лесное в Шиловском районе. Все здание цеха порохового завода полностью разрушено. На предприятии возник пожар.

Пропагандисты заявили о пяти погибших и более 20 раненых. Еще свыше 20 человек могут находиться под завалами.

Причиной взрыва ресурсы оккупантов называют нарушение техники безопасности.

Впоследствии пропагандисты Mash уточнили, что причиной взрыва на заводе "Эластик" является детонация боеприпаса во время работ. Число пострадавших увеличилось до 74 человек.

В то же время паблики публикуют видео масштабного пожара на предприятии.

Предприятие было открыто в 1962 году. Когда-то оно было монополистом в производстве авиационных боеприпасов и снарядов к реактивным системам залпового огня, но в 2015 году признано банкротом. В 2021 году помещение "Эластика" выкупила частная фирма "Разряд", имеющая лицензии на производство, хранение и утилизацию взрывчатки.