У Рязанській області Росії стався вибух на пороховому заводі "Еластик" – відео

Російський рятувальник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На території порохового заводу "Еластик" у Рязанській області Росії стався вибух – є загиблі та поранені. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

За даними пропагандистського Mash, вибух стався близько 10:00 на підприємстві в селищі Лісне у Шиловському районі. Вся будівля цеху порохового заводу повністю зруйнована. На підприємстві виникла пожежа.

Пропагандисти заявили про п’ять загиблих та понад 20 поранених. Ще більш ніж 20 людей можуть перебувати під завалами.

Причиною вибуху ресурси окупантів називають порушення техніки безпеки.

Згодом пропагандисти Mash уточнили, що причина вибуху на заводі "Еластик" – детонація боєприпасу під час робіт. Кількість постраждалих збільшилася до 74 осіб.

Водночас пабліки публікують відео масштабної пожежі на підприємстві.

Підприємство було відкрите 1962 року. Колись воно було монополістом у виробництві авіаційних боєприпасів та снарядів до реактивних систем залпового вогню, але 2015 року визнано банкрутом. У 2021 році приміщення "Еластика" викупила приватна фірма "Розряд", яка має ліцензії на виробництво, зберігання та утилізацію вибухівки.