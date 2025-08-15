ЗСУ атакували порт "Оля" в Астраханській області: уражено судно з боєприпасами з Ірану

Уражений об’єкт використовується як логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану

Російський порт (Фото: ресурс окупантів)

У четвер, 14 серпня, Сили оборони уразили російський морський порт "Оля", розташований в Астраханській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Повітряних ударів по об’єкту завдали Сила спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Порт "Оля" використовується державою-агресоркою як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За попередньою інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене компонентами до БпЛА типу Shahed і боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.

ДОВІДКА "Оля" – морський порт в селі Оля Лиманського району Астраханської області. Порт розташований у дельті Волги, правому березі річки Бахтемир (на 67 км Волго-Каспійського каналу). Основний вантажопотік складають нафта, нафтопродукти, зерно, контейнери та інші вантажі.