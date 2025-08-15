ЗСУ атакували порт "Оля" в Астраханській області: уражено судно з боєприпасами з Ірану
У четвер, 14 серпня, Сили оборони уразили російський морський порт "Оля", розташований в Астраханській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Повітряних ударів по об’єкту завдали Сила спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Порт "Оля" використовується державою-агресоркою як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
За попередньою інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене компонентами до БпЛА типу Shahed і боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.
ДОВІДКА"Оля" – морський порт в селі Оля Лиманського району Астраханської області. Порт розташований у дельті Волги, правому березі річки Бахтемир (на 67 км Волго-Каспійського каналу). Основний вантажопотік складають нафта, нафтопродукти, зерно, контейнери та інші вантажі.
- 2 липня Буданов заявив, що з Ірану до Росії переважно йдуть тільки компоненти, здебільшого це порох.
- 3 липня у ГУР повідомляли, що Іран надав Росії технічну допомогу з виготовлення "шахедів", але наразі постачання самих дронів припинено.
