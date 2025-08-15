ВСУ атаковали порт "Оля" в Астраханской области: поражено судно с боеприпасами из Ирана

Пораженный объект используется как логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана

Российский порт (Фото: ресурс оккупантов)

В четверг, 14 августа, Силы обороны поразили российский морской порт "Оля", расположенный в Астраханской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Воздушные удары по объекту нанесли Сила специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Порт "Оля" используется государством-агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

По предварительной информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное компонентами к БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются.

СПРАВКА "Оля" – морской порт в селе Оля Лиманского района Астраханской области. Порт расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир (на 67 км Волго-Каспийского канала). Основной грузопоток составляют нефть, нефтепродукты, зерно, контейнеры и другие грузы.