ВСУ атаковали порт "Оля" в Астраханской области: поражено судно с боеприпасами из Ирана
В четверг, 14 августа, Силы обороны поразили российский морской порт "Оля", расположенный в Астраханской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Воздушные удары по объекту нанесли Сила специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Порт "Оля" используется государством-агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.
По предварительной информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное компонентами к БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются.
"Оля" – морской порт в селе Оля Лиманского района Астраханской области. Порт расположен в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир (на 67 км Волго-Каспийского канала). Основной грузопоток составляют нефть, нефтепродукты, зерно, контейнеры и другие грузы.
- 2 июля Буданов заявил, что из Ирана в Россию преимущественно идут только компоненты, в основном это порох.
- 3 июля в ГУР сообщали, что Иран предоставил России техническую помощь по изготовлению "шахедов", но в настоящее время поставки самих дронов прекращены.
Комментарии (0)