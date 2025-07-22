В Самарской области взрывы. В РФ заявили об атаке дронов на предприятие в Новокуйбышевске

Новокуйбышевская компания является одним из крупнейших предприятий РФ в сфере газопереработки и нефтехимии

Новокуйбышевское нефтехимическое предприятие (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 22 июля Самарскую область России атаковали дроны. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий региона, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам Федорищева, все дроны были якобы уничтожены силами российской ПВО.

Он также сообщил, что в области временно ограничили работу мобильного интернета, объяснив это соображениями безопасности. По словам главы региона, такие меры якобы помогают военным эффективнее подавлять дроны.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что дроны атаковали Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию.

Коваленко отмечает, что это одно из крупнейших предприятий РФ в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Предприятие изготавливает сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт и пара-трет-бутилфенол.

"Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет", – пояснил он.

Как добавил Коваленко, годовой объем переработки на предприятии достигает около 1 млн тонн.

Зато в Минобороны России отчитались о якобы уничтожении 35 украинских дронов.