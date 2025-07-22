У Самарській області вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів на підприємство в Новокуйбишевську
У ніч проти 22 липня Самарську область Росії атакували дрони. Під ударом опинилося одне з промислових підприємств регіону, повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.
За словами Федорищева, усі дрони були нібито знищені силами російської ППО.
Він також повідомив, що в області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, пояснивши це міркуваннями безпеки. За словами очільника регіону, такі заходи нібито допомагають військовим ефективніше придушувати дрони.
Водночас голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.
Коваленко зазначає, що це одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу країни-агресора.
Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт і пара-трет-бутилфенол.
"Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет", – пояснив він.
Як додав Коваленко, річний обсяг перероблювання на підприємстві сягає близько 1 млн тонн.
Натомість у Міноборони Росії відзвітували про нібито знищення 35 українських дронів.
- У ніч проти 11 червня Сили оборони уразили Тамбовський пороховий завод.
- 12 червня Сили оборони уразили у Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки – підприємство "Резонит".
- 19 липня Росія також вночі була під атакою дронів. Повідомлялося, що вибухало під Москвою і в Ростовській області. У Міноборони заявили про "перехоплення" 13 БпЛА.
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