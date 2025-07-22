У Самарській області вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів на підприємство в Новокуйбишевську

Новокуйбишевська компанія є однією з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії

Новокуйбишевське нафтохімічне підприємство (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 22 липня Самарську область Росії атакували дрони. Під ударом опинилося одне з промислових підприємств регіону, повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.

За словами Федорищева, усі дрони були нібито знищені силами російської ППО.

Він також повідомив, що в області тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету, пояснивши це міркуваннями безпеки. За словами очільника регіону, такі заходи нібито допомагають військовим ефективніше придушувати дрони.

Водночас голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію.

Коваленко зазначає, що це одне з найбільших підприємств РФ у сфері газоперероблювання та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу країни-агресора.

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт і пара-трет-бутилфенол.

"Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет", – пояснив він.

Як додав Коваленко, річний обсяг перероблювання на підприємстві сягає близько 1 млн тонн.

Натомість у Міноборони Росії відзвітували про нібито знищення 35 українських дронів.