В Самарской области России подорвали ж/д мост. Разведка пишет о параличе на недели — фото

Поврежденный мост через Чапаевку (Фото: ресурс оккупантов)

В Самарской области России неизвестные повредили железнодорожный мост через реку Чапаевка. Пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, пишут о попытке подрыва опор.

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Россияне заявляют, что поезда встали на перегоне Звезда – Чапаевск, на месте работают оперативные службы и саперы.

Отмечается, что опору переправы пытались подорвать примерно в 05:55 утра.

Конструкции якобы не пострадали, повреждены металлоконструкции и ограждения. Пути остались целы, пострадавших нет.

"Работающие на месте специалисты проверяют, может ли переправа выдержать составы. Движение на перегоне Звезда – Чапаевск приостановлено. На данный момент задерживаются пять поездов", — сказано в сообщении пропагандистов.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили факт повреждения моста и заявили, что ветка использовалась для транспортирования военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов, которые производят на заводе "Полимер" в Чапаевске.

Разведка подчеркивает, что исходя из характера повреждений, использование моста в ближайшие несколько недель невозможно.

Ранее стало известно, что СБУ устроила взрыв в Северомуйском тоннеле — он расположен на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, это единственный серьезный железнодорожный путь между РФ и Китаем. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства.

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Недавно в российском Белгороде СБУ ликвидировала коллаборациониста Александра Слисаренко.

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