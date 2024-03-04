У Самарській області Росії підірвали залізничний міст. Розвідка пише про параліч на тижні — фото
У Самарській області Росії невідомі пошкодили залізничний міст через річку Чапаєвка. Пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, пишуть про спробу підриву опор.
Росіяни заявляють, що потяги стали на перегоні Звєзда – Чапаєвськ, на місці працюють оперативні служби та сапери.
Зазначається, що опору переправи намагалися підірвати приблизно о 05:55 ранку.
Конструкції нібито не постраждали, пошкоджено металоконструкції та огородження. Шляхи залишилися цілими, постраждалих немає.
"Фахівці, які працюють на місці, перевіряють, чи може переправа витримати потяги. Рух на перегоні Звєзда – Чапаєвськ припинено. На цей момент затримуються п'ять поїздів", – сказано в повідомленні пропагандистів.
У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили факт пошкодження мосту та заявили, що гілка використовувалася для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виробляють на заводі "Полімєр" у Чапаєвську.
Розвідка підкреслює, що, виходячи з характеру пошкоджень, використання мосту в найближчі кілька тижнів неможливе.
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