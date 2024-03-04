У Самарській області Росії підірвали залізничний міст. Розвідка пише про параліч на тижні — фото

Пошкоджений міст через Чапаївку (Фото: ресурс окупантів)

У Самарській області Росії невідомі пошкодили залізничний міст через річку Чапаєвка. Пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, пишуть про спробу підриву опор.

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Росіяни заявляють, що потяги стали на перегоні Звєзда – Чапаєвськ, на місці працюють оперативні служби та сапери.

Зазначається, що опору переправи намагалися підірвати приблизно о 05:55 ранку.

Конструкції нібито не постраждали, пошкоджено металоконструкції та огородження. Шляхи залишилися цілими, постраждалих немає.

"Фахівці, які працюють на місці, перевіряють, чи може переправа витримати потяги. Рух на перегоні Звєзда – Чапаєвськ припинено. На цей момент затримуються п'ять поїздів", – сказано в повідомленні пропагандистів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили факт пошкодження мосту та заявили, що гілка використовувалася для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виробляють на заводі "Полімєр" у Чапаєвську.

Розвідка підкреслює, що, виходячи з характеру пошкоджень, використання мосту в найближчі кілька тижнів неможливе.

Раніше стало відомо, що СБУ влаштувала вибух у Сєвєромуйському тунелі — він розташований на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, це єдина серйозна залізнична колія між РФ і Китаєм. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої.

Суперудар на 6000 км. Навіщо СБУ підірвала тунель, який сполучає Росію з Китаєм.

Нещодавно у російському Бєлгороді СБУ ліквідувала колабораціоніста Олександра Слісаренка.

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