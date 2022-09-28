В Санкт-Петербурге родители курсантов протестуют против отправки детей на войну — разведка

В Санкт-Петербурге родители курсантов военно-морской академии протестуют против отправки своих детей на войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки на войну против Украины.

После месяца обучения в заведении курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.

Чтобы избежать общения с родителями и самовольного оставления места службы, курсантов держат под круглосуточными наблюдением и охраной.

Родители курсантов обратились к руководству академии, но им отказали во встрече.

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Дмитро Гриниченко

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