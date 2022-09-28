В Санкт-Петербурге родители курсантов протестуют против отправки детей на войну — разведка
В Санкт-Петербурге родители курсантов военно-морской академии протестуют против отправки своих детей на войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки на войну против Украины.
После месяца обучения в заведении курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.
Чтобы избежать общения с родителями и самовольного оставления места службы, курсантов держат под круглосуточными наблюдением и охраной.
Родители курсантов обратились к руководству академии, но им отказали во встрече.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствуют мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
- Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки, заявили аналитики ISW.
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