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В Санкт-Петербурге родители курсантов протестуют против отправки детей на войну — разведка

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 11:27
В Санкт-Петербурге родители курсантов протестуют против отправки детей на войну — разведка - Фото
Курсанты академии Кузнецова (Фото: сайт оккупантов)

В Санкт-Петербурге родители курсантов военно-морской академии протестуют против отправки своих детей на войну против Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

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Разведчики заявляют, что первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки на войну против Украины.

После месяца обучения в заведении курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон.

Чтобы избежать общения с родителями и самовольного оставления места службы, курсантов держат под круглосуточными наблюдением и охраной. 

Родители курсантов обратились к руководству академии, но им отказали во встрече. 

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Дмитро Гриниченко
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война разведка санкт-петербург мобилизация в россии
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