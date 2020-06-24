В СБУ попытались объяснить, почему отменили запрет на въезд российской актрисе

Екатерина Варнава (скриншот с видео)

В СБУ пояснили отмену запрета на въезд в Украину российской актрисе и телеведущей Екатерине Варнаве тем, что за период действия запрета спецслужба не получала данных о его нарушении со стороны актрисы. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинской правды.

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"Органами и подразделениями СБУ решения о запрете въезда на территорию Украины принимаются в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмена запрета въезда в Украину этому лицу", - говорится в ответе ведомства.

В СБУ сообщили, что в марте этого года проинформировали Министерство культуры об отмене запрета российской актрисе.

В 2017 году в СБУ сообщали, что Варнаве запрещен въезд в Украину на пять лет в связи с тем, что "ее действия противоречат обеспечению безопасности Украины".

26 февраля Новый канал оспорил в суде внесение Варнавы в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

17 июня Министерство культуры исключило из "черного списка" Екатерину Варнаву, которая незаконно посещала оккупированный Крым.