В селе Ровенской области местные распилили храм XVIII века, полиция и ОВА отреагировали

В селе Забороль Ровенской области местные жители уничтожили храм святого Иоанна Крестителя, основанный в XVIII веке, о чем сообщил историк Николай Бендюк на своей странице в Facebook. Пресс-служба местной полиции подтвердила информацию в комментарии hromadske, но отметили, что нарушений не выявили.

По словам Бендюка, в Забороле "бензопилами изрезали церковь XVIII века и уже тракторами разровняли территорию".

"На выровненной поверхности есть фрагменты черепов и человеческих костей", – добавил он.

В полиции Ровенской области рассказали, что во время мониторинга социальных сетей офицер общины заметил сообщение Бендюка и выехал на место происшествия. По предварительным данным, стражи порядка не обнаружили нарушений со стороны крестьян, но все же зарегистрировали инцидент для дальнейшей проверки.

Как пояснила начальница управления культуры и туризма Ровенской ОВА Любовь Романюк, этот храм не имел статуса памятника культурного наследия.

В 2015 году прихожане решили обложить здание сайдингом в надежде сохранить его от разрушения. Однако это не помогло, и община решила построить новую церковь, отметила Романюк.