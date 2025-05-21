У селі на Рівненщині місцеві розпиляли храм XVIII століття, поліція та ОВА відреагували

У селі Забороль Рівненської області місцеві жителі знищили храм святого Івана Хрестителя, зведений у XVIII столітті, про що повідомив історик Микола Бендюк на своїй сторінці у Facebook. Пресслужба місцевої поліції підтвердила інформацію в коментарі hromadske, але зазначила, що порушень не виявили.

За словами Бендюка, у Заборолі "бензопилами порізали церкву XVIII століття і вже тракторами розрівняли територію".

"На вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток", – додав він.

У поліції Рівненської області розповіли hromadske, що під час моніторингу соціальних мереж офіцер громади помітив допис Бендюка і виїхав на місце події. За попередніми даними, правоохоронці не виявили порушень з боку селян, але все ж зареєстрували інцидент для подальшої перевірки.

Як пояснила начальниця управління культури та туризму Рівненської ОВА Любов Романюк, цей храм не мав статусу пам’ятки культурної спадщини.

У 2015 році парафіяни вирішили обкласти будівлю сайдингом, сподіваючись зберегти її від руйнування. Однак це не допомогло, і громада вирішила збудувати нову церкву, зазначила Романюк.