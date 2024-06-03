В Сербии на выборах победила руководящая партия, которую обвиняют в фальсификации голосов
Руководящая Сербская прогрессивная партия (СПС) объявила о победе на повторных местных выборах в Белграде и других регионах страны. Наблюдатели от неправительственных правозащитных организаций государства полагают, что законодатели сфальсифицировали результаты голосования. Об этом сообщила служба Радио Свобода Radio Free Europe.
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Избирательная комиссия Белграда объявила, что партия СПС во главе с Милошем Вучевичем, которую поддерживает президент страны Александр Вучич, набрала 52,85% голосов на местных выборах.
Это дает депутатам партии 64 мандата в муниципальной ассамблее сербской столицы, в которой всего 110 мест.
Законодатели правопопулистской партии СПС победили и в большинстве других 88 сербских городов, муниципалитетов и районов, где 2 июня состоялись выборы.
Наблюдатели от неправительственных организаций страны CRTA и CeSID заявили, что голосование было сфальсифицировано, в частности якобы был подкуп избирателей или двойная регистрация.
Активисты утверждают, что депутаты СПС организовывали нелегальные колл-центры для подкупа потенциальных избирателей. Также правозащитники заявили, что зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей к участкам.
В правоцентристской оппозиционной партии во главе с Саво Манойловичем, которая заняла второе место на выборах с результатом в 17,61% голосов, заявили, что не признают обнародованных результатов.
"Это были наиболее незаконные выборы за всю историю", – сказал глава партии.
- В декабре 2023 года в Белграде прошел протест с требованием отменить результаты тогдашних парламентских выборов из-за ряда нарушений в процессе голосования.
- 2 мая 2024 года парламент Сербии утвердил новое правительство страны, в состав которого вошли два пророссийских чиновника, которые находятся под санкциями США – это Александар Вулин и Ненад Попович.
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