У Сербії на місцевих виборах перемогла керівна партія, яку звинувачують у фальсифікації

Будівля уряду Сербії (KOCA SULEJMANOVIC/EPA)

Керівна Сербська прогресивна партія (СПС) оголосила про перемогу на повторних місцевих виборах у Белграді та в інших регіонах країни. Спостерігачі від неурядових правозахисних організацій держави вважають, що законодавці сфальсифікували результати голосування. Про це повідомила служба Радіо Свобода Radio Free Europe.

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Виборча комісія Белграда оголосила, що партія СПС на чолі з Мілошем Вучевічем, яку підтримує президент країни Александр Вучич, набрала 52,85% голосів на місцевих виборах.

Це дає депутатам партії 64 мандати в муніципальній асамблеї сербської столиці, яка загалом має 110 місць.

Законодавці правопопулістської партії СПС перемогли у більшості інших 88 сербських міст, муніципалітетів і районів, в яких 2 червня відбулися вибори.

Спостерігачі від неурядових організацій країни CRTA і CeSID заявили, що голосування було сфальсифіковане, зокрема, нібито був підкуп виборців або подвійна реєстрація.

Активісти стверджують, що депутати СПС організовували нелегальні кол-центри для підкупу потенційних виборців. Також правозахисники заявили, що зафіксували випадки організованого підвезення виборців до дільниць.

У правоцентристській опозиційній партії на чолі з Саво Манойловичем, яка посіла друге місце на виборах із результатом у 17,61% голосів, заявили, що не визнають оприлюднених результатів.

"Це були найбільш незаконні вибори за всю історію", – сказав очільник партії.

У грудні 2023 року у Белграді відбувся протест із вимогою скасувати результати тодішніх парламентських виборів через виявлення низки порушень у процесі голосування.

2 травня 2024 року парламент Сербії затвердив новий уряд країни, до складу якого ввійшли двоє проросійських посадовців, які перебувають під санкціями США – це Александар Вулін і Ненад Попович.

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