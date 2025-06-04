В Северной Корее подняли эсминец после аварии во время спуска – спутниковые фото
Северная Корея могла перевернуть и поставить в вертикальное положение пострадавший эсминец класса "Чхве Хён" после неудачного спуска на воду. Об этом сказано в отчете программы 38 North, изучающей ядерную Северную Корею.
На спутниковых снимках от 2 июня впервые после аварии 21 мая эсминец запечатлен в вертикальном положении. Он частично скрыт легкой облачностью, но маркировка вертолетной площадки на корме видна.
Глава КНДР Ким Чен Ын приказал восстановить корабль перед заседанием правящей партии в июне.
"Коммерческие спутниковые снимки показывают, что рабочие порта в Чхонджине сделали значительный шаг к этой цели", – говорится в документе.
На спутниковых снимках от 29 мая было замечено, как рабочие тянут тросы, которые, возможно, прикреплены к судну. Вдоль одной из его сторон, вероятно, были размещены 30 заградительных аэростатов.
На снимках от 2 июня также видно, что нос судна все еще на суше, а в воду спущена только корма.
"Чтобы это исправить, судно нужно будет вытащить из воды либо в большой плавучий сухой док, либо в док для стоянки, когда оно будет на плаву. Однако верфь Чхонджина не предполагает такой инфраструктуры", – отметили в 38 North.
- 22 мая сообщалось, что в КНДР во время спуска нового эсминца на воду произошла серьезная авария – судно упало на бок на глазах у Ким Чен Ына.
- В тот же день Ким Чен Ын назвал аварию эсминца "преступной" и приказал возобновить его в июне.
- 25 мая в КНДР были задержаны три кораблестроителя после аварии эсминца.