В Северной Корее подняли эсминец после аварии во время спуска – спутниковые фото

Эсминец КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея могла перевернуть и поставить в вертикальное положение пострадавший эсминец класса "Чхве Хён" после неудачного спуска на воду. Об этом сказано в отчете программы 38 North, изучающей ядерную Северную Корею.

На спутниковых снимках от 2 июня впервые после аварии 21 мая эсминец запечатлен в вертикальном положении. Он частично скрыт легкой облачностью, но маркировка вертолетной площадки на корме видна.

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал восстановить корабль перед заседанием правящей партии в июне.

"Коммерческие спутниковые снимки показывают, что рабочие порта в Чхонджине сделали значительный шаг к этой цели", – говорится в документе.

Снимок Pleiades NEO от 2 июня

На спутниковых снимках от 29 мая было замечено, как рабочие тянут тросы, которые, возможно, прикреплены к судну. Вдоль одной из его сторон, вероятно, были размещены 30 заградительных аэростатов.

На снимках от 2 июня также видно, что нос судна все еще на суше, а в воду спущена только корма.

"Чтобы это исправить, судно нужно будет вытащить из воды либо в большой плавучий сухой док, либо в док для стоянки, когда оно будет на плаву. Однако верфь Чхонджина не предполагает такой инфраструктуры", – отметили в 38 North.

Снимок Pleiades NEO от 29 мая