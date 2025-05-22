В КНДР во время спуска нового эсминца на воду произошла серьезная авария
На церемонии спуска на воду нового северокорейского эсминца произошла серьезная авария, которую лидер Ким Чен Ын назвал "преступным деянием". Об этом сообщает South China Morning Post.
Спуск 5000-тонного эсминца проходил в восточном портовом городе Чхонджин 21 мая. За церемонией наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Как сообщили северокорейские государственные медиа, в процессе произошла авария, в результате которой "некоторые секции днища военного корабля были разбиты". Это привело к "нарушению равновесия военного корабля".
Ким Чен Ын назвал инцидент "преступным деянием, вызванным абсолютной халатностью", и предупредил, что это "нельзя терпеть".
Он заявил, что "безответственные ошибки" чиновников будут "рассмотрены на пленарном заседании Центрального комитета партии, которое состоится в следующем месяце".
Лидер КНДР приказал чиновникам полностью восстановить военный корабль до заседания, назвав эту задачу "политической миссией, напрямую связанной с властями государства".
В прошлом месяце Пхеньян уже представил 5000-тонное судно класса эсминцев под названием "Чхве Хён". Эти военные корабли способны выполнять ряд боевых операций, таких как противовоздушная оборона и наземные атаки, они представляют серьезную угрозу Южной Корее и Японии.
Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин считает, что в строительстве военных кораблей КНДР помогала Россия, вероятно, поставлявшая "детали, материалы, конструкции или даже все это все".
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