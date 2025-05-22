В КНДР во время спуска нового эсминца на воду произошла серьезная авария

Инцидент произошел на глазах у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Ким Чен Ын во время спуска первого эсминца (Фото: CNA / EPA)

На церемонии спуска на воду нового северокорейского эсминца произошла серьезная авария, которую лидер Ким Чен Ын назвал "преступным деянием". Об этом сообщает South China Morning Post.

Спуск 5000-тонного эсминца проходил в восточном портовом городе Чхонджин 21 мая. За церемонией наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как сообщили северокорейские государственные медиа, в процессе произошла авария, в результате которой "некоторые секции днища военного корабля были разбиты". Это привело к "нарушению равновесия военного корабля".

Ким Чен Ын назвал инцидент "преступным деянием, вызванным абсолютной халатностью", и предупредил, что это "нельзя терпеть".

Он заявил, что "безответственные ошибки" чиновников будут "рассмотрены на пленарном заседании Центрального комитета партии, которое состоится в следующем месяце".

Лидер КНДР приказал чиновникам полностью восстановить военный корабль до заседания, назвав эту задачу "политической миссией, напрямую связанной с властями государства".

В прошлом месяце Пхеньян уже представил 5000-тонное судно класса эсминцев под названием "Чхве Хён". Эти военные корабли способны выполнять ряд боевых операций, таких как противовоздушная оборона и наземные атаки, они представляют серьезную угрозу Южной Корее и Японии.

Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин считает, что в строительстве военных кораблей КНДР помогала Россия, вероятно, поставлявшая "детали, материалы, конструкции или даже все это все".