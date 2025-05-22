У КНДР під час спуска нового есмінця на воду сталася серйозна аварія
На церемонії спуску на воду нового північнокорейського есмінця сталася серйозна аварія, яку лідер Кім Чен Ин назвав "злочинним діянням". Про це повідомляє South China Morning Post.
Спуск 5000-тонного есмінця проходив у східному портовому місті Чхонджін 21 травня. За церемонією спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Як повідомили північнокорейські державні медіа, в процесі сталася аварія, в результаті якої "деякі секції днища військового корабля були розтрощені". Це призвело до "порушення рівноваги військового корабля".
Кім Чен Ин назвав інцидент "злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю", та попередив, що це "не можна терпіти".
Він заявив, що "безвідповідальні помилки" посадовців будуть "розглянуті на пленарному засіданні Центрального комітету партії, яке відбудеться наступного місяця".
Лідер КНДР наказав чиновникам повністю відновити військовий корабель до засідання, назвавши це завдання "політичною місією, безпосередньо пов’язаною з владою держави".
Минулого місяця Пхеньян вже представив 5000-тонне судно класу есмінців під назвою "Чхве Хьон". Ці військові кораблі здатні виконувати низку бойових операцій, як-от протиповітряна оборона та наземні атаки, вони становлять серйозну загрозу Південній Кореї та Японії.
Старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання Хон Мін вважає, що у будівництві військових кораблів КНДР допомагала Росія, яка, ймовірно, постачала "деталі, матеріали, конструкції або навіть усе це все".
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