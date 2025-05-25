В КНДР задержаны три кораблестроителя после аварии эсминца

Спутниковое изображение северокорейского эсминца (Фото: Maxar Technologies Handout/EPA)

Правоохранительные органы Северной Кореи задержали троих человек в связи с инцидентом, произошедшим во время спуска на воду нового военного корабля на прошлой неделе. Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.

Согласно сообщению, ответственными за аварию на этом этапе признали троих человек.

Это главный инженер судостроительного завода в Чхонджине Кан Чон Чхоль, руководитель мастерской по строительству корпуса Хан Кен Хак и заместитель руководителя по административным вопросам Ким Йон Хак.

Накануне агентство сообщало, что в правоохранительные органы вызвали руководителя судостроительного завода Хонг Кил Хо, но среди задержанных его пока нет.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал инцидент, во время которого новый 5000-тонный эсминец упал на бок при спуске на воду, "преступным деянием, вызванным абсолютной халатностью".

Он заявил, что авария нанесла ущерб достоинству страны и пообещал наказать виновных. Также Ким приказал возобновить корабль до заседания руководящей Трудовой партии в июне.

Северокорейское государственное агентство отметило, что после обследования военного корабля "дополнительных повреждений" не обнаружено и возобновляемые работы просеиваются по плану.