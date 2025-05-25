У КНДР затримано трьох кораблебудівників після аварії есмінця

Раніше Кім Чен Ин пообіцяв покарати винних у "злочинному" пошкодженні нового військового корабля

Супутникове зображення північнокорейського есмінця (Фото: Maxar Technologies Handout/EPA)

Правоохоронні органи Північної Кореї затримали трьох осіб у зв'язку з інцидентом, який стався під час спуску на воду нового військового корабля минулого тижня. Про це повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР.

Згідно з повідомленням, відповідальними за аварію на цьому етапі визнали трьох людей.

Це головний інженер суднобудівного заводу в Чхонджіні Кан Чон Чхоль, керівник майстерні з будівництва корпусу Хан Кьон Хак та заступник керівника з адміністративних питань Кім Йон Хак.

Напередодні агенція повідомляла, що до правоохоронних органів викликали керівника суднобудівного заводу Хонг Кіл Хо, але серед затриманих його наразі немає.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав інцидент, під час якого новий 5000-тонний есмінець впав на бік під час спуску на воду, "злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю".

Він заявив, що аварія завдала шкоди гідності країни і пообіцяв покарати винних. Також Кім наказав відновити корабель до засідання керівної Трудової партії у червні.

Північнокорейська державна агенція зазначила, що після обстеження військового корабля "додаткових пошкоджень" не виявлено і відновлювані роботи просіваються по плану.