У Північній Кореї підняли есмінець після аварії під час спуску – супутникові фото

Есмінець КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея могла перевернути та поставити у вертикальне положення постраждалий есмінець класу "Чхве Хьон" після невдалого спуску на воду. Про це йдеться у звіті програми 38 North, яка вивчає ядерну Північну Корею.

На супутникових знімках від 2 червня вперше після аварії 21 травня есмінець зафіксований у вертикальному положенні. Він частково прихований легкою хмарністю, але маркування вертолітного майданчика на кормі видно.

Глава КНДР Кім Чен Ин наказав відновити корабель перед засіданням правлячої партії у червні.

"Комерційні супутникові знімки показують, що робітники порту в Чхонджіні зробили значний крок до цієї мети", – йдеться у документі.

Знімок Pleiades NEO від 2 червня

На супутникових знімках від 29 травня було помічено, як робітники тягнуть троси, які, можливо, прикріплені до судна. Уздовж однієї з його сторін, ймовірно, було розміщено 30 загороджувальних аеростатів.

На знімках від 2 червня також видно, що ніс судна все ще на суші, а у воду спущено лише корми.

"Щоб це виправити, судно потрібно буде витягнути з води або у великий сухий плавучий док, або в док для стоянки, коли воно буде на плаву. Однак корабельня Чхонджіна не має такої інфраструктури", – зазначили в 38 North.

Знімок Pleiades NEO від 29 травня