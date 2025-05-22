Кім Чен Ин назвав аварію есмінця "злочинною" та наказав відновити його у червні

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА / KCNA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин назвав аварію, яка сталася під час спуску на воду нового есмінця, "злочинною" та такою, яку "не можна терпіти". Його цитує Reuters.

Кім назвав інцидент "серйозною аварією" та "злочинним актом", що став наслідком "недбалості та непрофесіоналізму". За його словами, аварія "принизила гідність держави", а відновлення корабля тепер є не просто технічним, а політичним питанням, що стосується авторитету КНДР.

Він наказав терміново відновити есмінець до червневого з’їзду керівної партії.

Спуск 5000-тонного есмінця проходив у східному портовому місті Чхонджін 21 травня. Південнокорейські військові заявили Reuters, що наразі судно лежить на боці у воді. Крім того, близько часу після аварії Північна Корея запустила кілька крилатих ракет з району поблизу порту.