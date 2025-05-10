Кім Чен Ин назвав участь КНДР у війні Росії проти України виправданою

Глава КНДР заявив, що без роздумів застосує військову силу у разі провокацій Росії із боку США

Кім Чен Ин (Фото: kcna)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав участь військових своєї країни у повномасштабній війні Росії проти України виправданою, а росіян – братами. Його слова цитує Центральна телеграфна агенція Кореї (KCNA).

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Він заявив, що КНДР і Росія нібито завершили спільні операції зі звільнення Курської області, яку було тимчасово окуповано "неонацистськими силами України". Проте, за даними Генштабу на вечір 9 травня, Збройні Сили України відбили 19 атак росіян на цьому напрямку і бої тривають.

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та вищими представниками честі нації", – заявив він.

Крім того, глава КНДР заявив, що "без вагань" дозволить застосування військової сили, якщо США продовжать "військові провокації" проти Росії.