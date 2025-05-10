Ким Чен Ын назвал участие КНДР в войне России против Украины оправданным

Глава КНДР заявил, что без раздумий применит военную силу в случае провокаций России со стороны США

Ким Чен Ын (Фото: kcna)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие военных своей страны в полномасштабной войне России против Украины оправданным, а россиян – братьями. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Он заявил, что КНДР и Россия якобы завершили совместные операции по освобождению Курской области, которая была временно оккупирована "неонацистскими силами Украины". Однако по данным Генштаба на вечер 9 мая, Вооруженные Силы Украины отразили 19 атак россиян на этом направлении и бои продолжаются.

"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", – заявил он.

Кроме того, глава КНДР заявил, что "без колебаний" разрешит применение военной силы, если США продолжат "военные провокации" против России.