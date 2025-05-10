Ким Чен Ын назвал участие КНДР в войне России против Украины оправданным
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие военных своей страны в полномасштабной войне России против Украины оправданным, а россиян – братьями. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
Он заявил, что КНДР и Россия якобы завершили совместные операции по освобождению Курской области, которая была временно оккупирована "неонацистскими силами Украины". Однако по данным Генштаба на вечер 9 мая, Вооруженные Силы Украины отразили 19 атак россиян на этом направлении и бои продолжаются.
"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", – заявил он.
Кроме того, глава КНДР заявил, что "без колебаний" разрешит применение военной силы, если США продолжат "военные провокации" против России.
- 26 апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм". 28 апреля КНДР также подтвердила участие в боях вблизи Курска.
- 5 мая стало известно, что, по данным WSJ, Северная Корея могла отправить 15 000 трудовых мигрантов в Россию.
- 8 мая Reuters сообщало, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет, возможно, для России.