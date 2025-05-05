Северная Корея отправила в Россию 15 000 трудовых мигрантов – WSJ
Северная Корея отправила в Россию 15 000 трудовых мигрантов, часть из которых могла въехать в страну по студенческим визам. Об этом разведка Южной Кореи сообщила депутатам, информирует The Wall Street Journal.
По данным южнокорейской разведки, в 2024 году в России резко возросло количество граждан Северной Кореи – в 12 раз больше, чем годом ранее.
Пока большинство из них работает на Дальнем Востоке, но российские чиновники и представители промышленности надеются привлечь северокорейскую рабочую силу также в другие регионы, включая Москву.
Как отмечает WSJ, Россия сейчас сталкивается с острой нехваткой работников – это следствие низкой рождаемости, мобилизации и массового оттока населения за границу на фоне войны.
Хотя Пхеньян не может полностью компенсировать дефицит, приток рабочих из КНДР может значительно усилить трудовой ресурс в приграничных регионах. Именно Дальний Восток Кремль давно стремится превратить в промышленный хаб.
- 16 апреля 2025 года стало известно, что Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины.
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- 28 апреля КНДР также подтвердила участие в боях у Курска. Говорят, воспринимали территорию РФ как свою.
- В Госдепе США призвали прекратить развертывание войск КНДР в России, а Путин поблагодарил южнокорейцев за "разгром ВСУ" под Курском. В Сеуле осудили военное сотрудничество и заявили, что КНДР издевается над международным сообществом.