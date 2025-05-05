Северная Корея отправила в Россию 15 000 трудовых мигрантов – WSJ

Северокорейских рабочих хотят привлечь не только на Дальний Восток РФ, но и в другие регионы, в частности Москву

Граждане Южной Кореи смотрят сюжет про участие северокорейских войск в войне против Украины (Фото: ЕРА/YONHAP)

Северная Корея отправила в Россию 15 000 трудовых мигрантов, часть из которых могла въехать в страну по студенческим визам. Об этом разведка Южной Кореи сообщила депутатам, информирует The Wall Street Journal.

По данным южнокорейской разведки, в 2024 году в России резко возросло количество граждан Северной Кореи – в 12 раз больше, чем годом ранее.

Пока большинство из них работает на Дальнем Востоке, но российские чиновники и представители промышленности надеются привлечь северокорейскую рабочую силу также в другие регионы, включая Москву.

Как отмечает WSJ, Россия сейчас сталкивается с острой нехваткой работников – это следствие низкой рождаемости, мобилизации и массового оттока населения за границу на фоне войны.

Хотя Пхеньян не может полностью компенсировать дефицит, приток рабочих из КНДР может значительно усилить трудовой ресурс в приграничных регионах. Именно Дальний Восток Кремль давно стремится превратить в промышленный хаб.