Сеул осуждает отправку войск КНДР в Россию: Издеваются над международным сообществом
Южная Корея осудила Северную Корею после признания в отправке войск в Россию для войны против Украины. Министерство иностранных дел страны обвинило КНДР в "насмешке" над международным сообществом, передает Yonhap News Agency.
"Публичное признание факта развертывания, при этом заявляя, что оно полностью соответствует международному праву, они в очередной раз издеваются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", – сказано в заявлении.
Отмечается, что КНДР не только отправляет солдат в Россию, но и ведет с Москвой более широкое военное сотрудничество. В МИД Южной Кореи отметили, что это является грубым нарушением международных норм, в том числе Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН.
Сеул призвал Москву и Пхеньян немедленно прекратить "незаконное военное сотрудничество", которое "серьезно подрывает" мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.
"Мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают нашей национальной безопасности", – резюмировали в МИД Южной Кореи.
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- А Путин поблагодарил северокорейцев за "разгром ВСУ" под Курском и назвал их друзьями. В Госдепе США призвали КНДР прекратить отправку войск в Россию.