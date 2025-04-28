Сеул осуждает отправку войск КНДР в Россию: Издеваются над международным сообществом

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Южная Корея осудила Северную Корею после признания в отправке войск в Россию для войны против Украины. Министерство иностранных дел страны обвинило КНДР в "насмешке" над международным сообществом, передает Yonhap News Agency.

"Публичное признание факта развертывания, при этом заявляя, что оно полностью соответствует международному праву, они в очередной раз издеваются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", – сказано в заявлении.

Отмечается, что КНДР не только отправляет солдат в Россию, но и ведет с Москвой более широкое военное сотрудничество. В МИД Южной Кореи отметили, что это является грубым нарушением международных норм, в том числе Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН.

Сеул призвал Москву и Пхеньян немедленно прекратить "незаконное военное сотрудничество", которое "серьезно подрывает" мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу.

"Мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают нашей национальной безопасности", – резюмировали в МИД Южной Кореи.