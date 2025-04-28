Путин благодарит КНДРовцев за участие в войне. Госдеп США просит прекратить отправку войск

В Госдепе заявили, что КНДР и другие союзники РФ увековечили войну против Украины

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил военных Северной Кореи за "разгром" Вооруженных Сил Украины в Курской области. В то же время в Госдепартаменте США призвали КНДР прекратить отправку войск в Россию, передает Yonhap.

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Путин назвал северокорейцев "друзьями" и заявил, что те действовали "из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". По его словам, россияне высоко это ценят, а он лично "искренне признателен" главе КНДР Ким Чен Ыну и всем северокорейцам.

Диктатор заявил, что якобы 26 апреля армия РФ "завершила разгром" украинских военных в Курской области. Однако по данным Генштаба ВСУ ни о каком "разгроме" речь не идет. На утро 28 апреля сдерживание российских солдат на этом участке фронта продолжается. За прошедшие сутки было остановлено 23 штурма врага.

В США отреагировали на первое официальное признание КНДР об отправке своих солдат в Россию спустя несколько часов.

"Третьи страны, такие как КНДР, которые увековечили войну России и Украины, несут ответственность. Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Россией КНДР в ответ, должны быть прекращены", – заявил представитель Госдепа США в ответ на вопрос информационного агентства Yonhap.

По словам чиновника, подготовка Россией солдат Северной Кореи нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые налагают широкий запрет на получение или предоставление военной помощи или подготовки КНДР.