Путін дякує КНДРівцям за участь у війні. Держдеп США закликає припинити розгортання військ

У Держдепі заявили, що КНДР та інші союзники РФ увічнили війну проти України

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін подякував військовим Північної Кореї за "розгром" Збройних Сил України в Курській області. Водночас у Держдепартаменті США закликали КНДР припинити відправлення військ до Росії, передає Yonhap.

Путін назвав північнокорейців "друзями" і заявив, що ті діяли "із почуття солідарності, справедливості та справжнього товариства". За його словами, росіяни високо це цінують, а він особисто "щиро вдячний" голові КНДР Кім Чен Ину та всім північнокорейцям.

Диктатор також заявив, що нібито 26 квітня армія РФ "завершила розгром" українських військових у Курській області. Однак за даними Генштабу ЗСУ про жодний "розгром" не йдеться. Станом на ранок 28 квітня стримування російських солдатів на цій ділянці фронту продовжується. Минулої доби було зупинено 23 штурми ворога.

У США відреагували на перше офіційне визнання КНДР щодо спрямування своїх солдатів до Росії за кілька годин.

"Треті країни, такі як КНДР, які увічнили війну Росії та України, несуть відповідальність. Ми, як і раніше, стурбовані прямою участю КНДР у війні. Військове розгортання КНДР у Росії та будь-яка підтримка, що надається Росією КНДР у відповідь, повинні бути припинені", – заявив представник Держдепу.

За словами чиновника, підготовка Росією солдатів Північної Кореї порушує численні резолюції Радбезу ООН, які накладають широку заборону на отримання чи надання військової допомоги або підготовки КНДР.