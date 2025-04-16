Росія планує використовувати військових КНДР на окупованій частині України – ЦПД

Також РФ активно завозить північнокорейську молодь для роботи в тилу

Ілюстративне фото: KCNA

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на окупованій частині України під приводом того, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, де тривають бойові дії, за російською конституцією вважаються територією Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

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"Росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі", – написав він.

Коваленко зазначив, що північнокорейські військові будуть одягнені в російську форму – так само, як це було на Курщині.

Він додав, що РФ також активно завозить жінок та чоловіків із КНДР, переважно молодь від 18 до 25 років, на російські виробництва. За це влада КНДР отримує від $1000 за працівника.

"Росія діє так само, як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва та розраховуючись із північними корейцями ресурсами", – повідомив він.

За його словами, самі північнокорейські працівники та їхні родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення сплачує Росія.

Раніше про можливу появу добре підготовлених військ КНДР на полі бою безпосередньо на території України у складі російської армії попереджав ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов.

Також повідомлялося, що північнокорейські військові можуть бути залучені до наступу російських окупаційних військ на Харківську та Сумську області. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.