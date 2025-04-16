Россия планирует использовать военных КНДР на оккупированной части Украины – ЦПД

Также РФ активно завозит северокорейскую молодежь для работы в тылу.

Иллюстративное фото: KCNA

Россия планирует использовать военных КНДР для войны на оккупированной части Украины под предлогом того, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, где продолжаются боевые действия, по российской конституции считаются территорией России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли", – написал он.

Коваленко отметил, что северокорейские военные будут одеты в российскую форму – так же, как это было в Курской области.

Он добавил, что РФ также активно завозит женщин и мужчин из КНДР, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет, в российские производства. За это власти КНДР получают от $1000 за работника.

"Россия действует так же, как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства и рассчитываясь с северными корейцами ресурсами", – сообщил он.

По его словам, сами северокорейские работники и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия.

Ранее о возможном появлении хорошо подготовленных войск КНДР на поле боя непосредственно на территории Украины в составе российской армии предупреждал экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

Также сообщалось, что северокорейские военные могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск в Харьковскую и Сумскую области. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.