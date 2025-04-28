Сеул засуджує відправлення військ КНДР до Росії: Знущаються з міжнародної спільноти
Південна Корея засудила Північну Корею після зізнання у відправленні військ до Росії для війни проти України. Міністерство закордонних справ країни звинуватило КНДР у "знущанні" з міжнародної спільноти, передає Yonhap News Agency.
"Публічне визнання факту розгортання, при цьому заявляючи, що воно повністю відповідає міжнародному праву, вони вкотре знущаються з міжнародної спільноти. Ми рішуче засуджуємо ці дії", – сказано в заяві.
Зазначається, що КНДР не лише відправляє солдатів до Росії, а й веде з Москвою ширше військове співробітництво. У МЗС Південної Кореї зазначили, що це є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема Статуту ООН та резолюції Ради Безпеки ООН.
Сеул закликав Москву та Пхеньян негайно припинити "незаконне військове співробітництво", яке "серйозно підриває" мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами, включаючи Європу.
"Ми тісно співпрацюватимемо з міжнародною спільнотою, щоб вжити всіх необхідних заходів проти будь-яких дій, які загрожують нашій національній безпеці", – резюмували в МЗС Південної Кореї.
- 5 листопада 2024 року глава Міноборони Умеров підтвердив перші бойові зіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".
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- 28 квітня КНДР також підтвердила участь у боях у Курська. Кажуть, сприймали територію РФ як свою.
- А Путін подякував північнокорейцям за "розгром ЗСУ" під Курськом і назвав їх друзями. У Держдепі США закликали КНДР припинити відправку військ до Росії.