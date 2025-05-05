Північна Корея відправила в Росію 15 000 трудових мігрантів – WSJ

Північнокорейських робітників хочуть залучити не лише на Далекий Схід РФ, а й до інших регіонів, зокрема Москви

Громадяни Південної Кореї дивляться сюжет про участь північнокорейських військ у війні проти України (Фото: ЕРА/YONHAP)

Північна Корея відправила до Росії 15 000 трудових мігрантів, частина з яких могла в'їхати до країни за студентськими візами. Про це розвідка Південної Кореї повідомила депутатам, інформує The Wall Street Journal.

За даними південнокорейської розвідки, у 2024 році в Росії різко зросла кількість громадян Північної Кореї — у дванадцятеро більше, ніж роком раніше.

Поки що більшість із них працює на Далекому Сході, але російські чиновники та представники промисловості сподіваються залучити північнокорейську робочу силу також до інших регіонів, включно з Москвою.

Як зазначає WSJ, Росія нині стикається з гострим браком працівників — це наслідок низької народжуваності, мобілізації та масового відтоку населення за кордон на тлі війни.

Хоча Пхеньян не здатен повністю компенсувати дефіцит, приплив робітників із КНДР може значно посилити трудовий ресурс у прикордонних регіонах. Саме Далекий Схід Кремль давно прагне перетворити на промисловий хаб.