Північна Корея відправила в Росію 15 000 трудових мігрантів – WSJ
Північна Корея відправила до Росії 15 000 трудових мігрантів, частина з яких могла в'їхати до країни за студентськими візами. Про це розвідка Південної Кореї повідомила депутатам, інформує The Wall Street Journal.
За даними південнокорейської розвідки, у 2024 році в Росії різко зросла кількість громадян Північної Кореї — у дванадцятеро більше, ніж роком раніше.
Поки що більшість із них працює на Далекому Сході, але російські чиновники та представники промисловості сподіваються залучити північнокорейську робочу силу також до інших регіонів, включно з Москвою.
Як зазначає WSJ, Росія нині стикається з гострим браком працівників — це наслідок низької народжуваності, мобілізації та масового відтоку населення за кордон на тлі війни.
Хоча Пхеньян не здатен повністю компенсувати дефіцит, приплив робітників із КНДР може значно посилити трудовий ресурс у прикордонних регіонах. Саме Далекий Схід Кремль давно прагне перетворити на промисловий хаб.
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