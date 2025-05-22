Ким Чен Ын назвал аварию эсминца "преступной" и приказал возобновить его в июне

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА / KCNA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын назвал аварию, произошедшую во время спуска на воду нового эсминца, "преступной" и такой, которую "нельзя терпеть". Его цитирует Reuters.

Ким назвал инцидент "серьезной аварией" и "преступным актом", что стало следствием "халатности и непрофессионализма". По его словам, авария "унизила достоинство государства", а восстановление корабля теперь не просто технический, а политический вопрос, касающийся авторитета КНДР.

Он приказал срочно восстановить эсминец к июньскому съезду правящей партии.

Спуск 5000-тонного эсминца проходил в восточном портовом городе Чхонджин 21 мая. Южнокорейские военные заявили Reuters, что судно лежит на боку в воде. Кроме того, около часа после аварии Северная Корея запустила несколько крылатых ракет из района вблизи порта.