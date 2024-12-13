В Швейцарии хотят обновить сеть ядерных бункеров

Владельцам убежищ дадут год, чтобы устранить все проблемы, иначе грозит штраф

Бункеры в Швейцарии (Фото: CreativeNature_nl, EnvatoE)

Швейцария в ближайшие несколько лет хочет обновить сеть ядерных бункеров по всей стране. Об этом Reuters сообщил командующий гражданской обороной кантона Во Луи-Анри Делараж.

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"В ближайшие годы (Швейцарская) Конфедерация хочет отменить некоторые исключения из действующих правил и обновить некоторые старые убежища", – сказал он.

По словам Делаража, ядерные убежища все чаще рассматриваются как актив на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. На модернизацию планируют выделить 220 млн швейцарских франков ($250 млн).

Согласно закону от 1963 года, каждому из 9 млн жителю Швейцарии, беженцам и иностранцам гарантировано место в бункере, который защищает от бомб и ядерной радиации.

Правительство в октябре начало консультации, чтобы обеспечить "устойчивость Швейцарии в случае вооруженного конфликта".

"Это не значит, что мы готовимся к конфликту, это не тот посыл, но у нас есть сеть убежищ, и нам нужно поддерживать их в рабочем состоянии и следить за их функционированием", – сказал Делараж.

Как сообщил руководитель группы по обследованию бункеров Грегори Фюрер, владельцам неисправных убежищ дадут год, чтобы устранить неполадки. Иначе грозит штраф 800 франков ($900) за место каждого жильца в укрытии.

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